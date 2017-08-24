Армения и Бразилия создадут рабочую группу по торговле и инвестициям

ЕРЕВАН, 24 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание с Бразилией меморандума о торговом и инвестиционном сотрудничестве, предполагающего создание специальной рабочей группы, передает корреспондент РИА Новости.

"Дать согласие на подписание меморандума о торговом и инвестиционном сотрудничестве между Республикой Армения и Федеративной Республикой Бразилия", — говорится в решении.

Согласно проекту меморандум, представленному заместителем министра экономического развития и инвестиций Тиграном Хачатряном, документ предусматривает создание совместной рабочей группы по вопросам сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.

"Цель меморандума – укрепить сотрудничество, направленное на поддержку торгового и инвестиционного потенциала Армении и Бразилии", — отметил Хачатрян.

Меморандум предусматривает проведение исследований бизнес-возможностей в двух государствах, упрощение процедур участия компаний и предпринимателей в выставках, ярмарках, деловых миссиях и мероприятиях, сотрудничество в сферах торговли и инвестиций для деятельности в третьих странах.