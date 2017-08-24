В МИД раскритиковали новые санкции США против КНДР, затронувшие россиян

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Новые санкции США в отношении КНДР, которые затронули и граждан России, лежат вне правового поля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Минфин США во вторник опубликовал обновленный санкционный список, в который за связи с КНДР попала компания из РФ "Гефест-М" и еще несколько фирм из Китая, Намибии и Сингапура. В заявлении американского минфина говорилось, что дополнительные санкции введены "в ответ на продолжающееся развитие КНДР оружия массового уничтожения, нарушения резолюций СБ ООН, и попыток уклонения от американских санкций".

"Мы считаем односторонние санкции абсолютно находящимися вне правового поля. Мы считаем, что все это идет не на пользу, а наносит вред той ситуации, еще больший вред и до того обостренной ситуации в регионе, которую мы сейчас наблюдаем", — сказала дипломат на брифинге.