Киев проводит политику тотальной фальсификации истории, заявили в МИД РФ

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Киевские власти проводят политику тотальной фальсификации истории Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя осквернение памятной плиты героя СССР, разведчика Николая Кузнецова во Львове.

Пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области в понедельник сообщила, что неизвестные похитили металлические буквы и цифры с памятной плиты на надгробии, расположенном на Холме Славы во Львове. По данным сайта Львова "032", пострадала надгробная плита Герою Советского Союза Николаю Кузнецову (главнокомандующий Военно-морским флотом СССР в годы Великой Отечественной войны).

"Рассматриваем эту акцию как следствие санкционированной нынешним киевским режимом линии на тотальную фальсификацию истории собственной страны, ее извращения в интересах пособников фашистских захватчиков и их идейных последователей, которые, к сожалению, имеют сегодня большой политический вес на Украине", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Она добавила, что "мы не видим и не слышим от властей этого государства четкой реакции о недопустимости подобных актов и подобных действий, мы не видим итогов расследования".

"Уверены, что предпринимаемые украинскими властями, киевским режимом попытки стереть историческую память из сознания собственного народа обречены на провал. Все это не снимает, хотела бы еще раз подчеркнуть, ответственности с властей Львова и правоохранительных органов провести расследование этого инцидента и наказать виноватых", — подчеркнула дипломат.