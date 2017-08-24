Иракская армия ликвидировала более 300 боевиков ИГ* в Талль-Афаре

БАГДАД, 24 авг — РИА Новости. Иракская армия ликвидировала более 300 боевиков "Исламского государства"* и освободила 31 квартал города Талль-Афар с начала операции, заявил официальный представитель вооруженных сил Ирака генерал Яхъя Расул.

Операция в Талль-Афаре началась 20 августа по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади. Ранее иракские военные и шиитские ополченцы освободили ряд деревень поблизости от Талль-Афара, штурм центра города ведется с нескольких направлений.

"Убиты 302 боевика, освобожден 31 район Талль-Афара", — заявил Расул на совместной пресс-конференции с представителем международной коалиции во главе с США Райаном Диланом.

"В Талль-Афаре не более двух тысяч боевиков ИГ*, в основном это иностранцы. У боевиков в городе нет иного выхода, кроме как сдаться или погибнуть", — заявил Расул.

Он отметил, что конкретных временных сроков окончания операции нет, но она не затянется надолго.

В свою очередь Диллон заявил, что битва за Мосул и Талль-Афар является "одной из крупнейших и важнейших со времен Второй мировой войны".

"Все военные базы коалиции временные до окончания борьбы с террористами в Ираке. На базе в Талль-Афаре военные и коалиции, и Ирака", — заявил Диллон.

Талль-Афар является последним крупным оплотом ИГ* на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула. Иракская армия освободила аэропорт Талль-Афара в ноябре, тем самым обеспечив контроль над территорией к югу от города.

*Террористическая организация, запрещенная в России