В Амстердаме перекрыли улицу из-за подозрительного предмета

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Полиция столицы Нидерландов Амстердама перекрыла часть улицы Амстел (Amstelstraat) после обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, сообщает издание NL Times.

По данным местных СМИ, устройством может быть ручная граната. Она была обнаружена у здания ночного клуба ABE, располагающегося неподалеку от одной из центральных площадей города — площади Рембрандта.

Правоохранители считают необходимым провести эвакуацию людей из оцепленного района. На место прибыли взрывотехники.

Полиция Нидерландов в среду вечером отменила концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме из-за "террористической угрозы". Недалеко от концертного зала полиция остановила фургон с испанскими номерами, в котором были несколько газовых баллонов. Водитель был задержан и направлен на допрос.

Концерт был отменен после предупреждения от испанской полиции, какую именно информацию предоставили испанские власти, неизвестно. В четверг полиция задержала еще одного человека в связи с угрозой у концертного зала.

Агентство Рейтер со ссылкой на источник в судебных органах сообщало, что предупреждение испанских властей напрямую не связано с терактами в Барселоне и Камбрильсе на прошлой неделе.