Полиция установила личность террориста, погибшего при взрыве в Альканаре

МАДРИД, 23 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Полиция Каталонии (Mossos d"Esquadra) подтвердила в четверг утром, что погибшим при взрыве дома в Альканаре был Юссеф Аалья, один из террористов, участвовавших в организации терактов в Каталонии, передает испанское агентство EFE.

Полиция Каталонии подтвердила, что по результатам проведенного анализа ДНК тех данных, что были обнаружены на месте взорванного дома, удалось установить, что в результате взрыва погиб Юссеф Аалья. Юссеф был братом Саида, который участвовал в терактах в Барселоне и был убит полицейскими в испанском городе Камбрильс, а также братом Мохаммеда, который также проходит по делу как главный подозреваемый в организации терактов. После допроса в суде во вторник вместе с тремя другими подозреваемыми по этому делу Мохаммед был отпущен из под стражи под залог, остальные подозреваемые остались под арестом.

Ранее полиция Каталонии подтвердила, что в результате взрыва дома погиб главный организатор теракта имам Абдельбаки эс-Сати, теперь установлена личность и второго погибшего. Таким образом, каталонские правоохранители официально завершили процесс идентификации останков, обнаруженных на месте взрыва.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ *. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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