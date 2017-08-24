Полиция установила личность террориста, погибшего при взрыве в Альканаре

МАДРИД, 23 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Полиция Каталонии (Mossos d"Esquadra) подтвердила в четверг утром, что погибшим при взрыве дома в Альканаре был Юссеф Аалья, один из террористов, участвовавших в организации терактов в Каталонии, передает испанское агентство EFE.
Ранее полиция Каталонии подтвердила, что в результате взрыва дома погиб главный организатор теракта имам Абдельбаки эс-Сати, теперь установлена личность и второго погибшего. Таким образом, каталонские правоохранители официально завершили процесс идентификации останков, обнаруженных на месте взрыва.
По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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