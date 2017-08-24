Порошенко призвал Украину к единству, а политиков - к цивилизованной борьбе

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в День независимости призвал к единству и выразил надежду, что политическая борьба не разделит страну.

С осени на Украине фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году. Разные политические силы на Украине периодически требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады не эффективен. Оппозиция также заявляет о необходимости провести досрочное выборы главы государства. Порошенко заявлял, что выступает против досрочных парламентских выборов, поскольку, по его мнению, они минимум на год остановят реформы в стране.

"Мы должны быть едины: даже самые крепкие стены упадут, если внутри крепости раздор… Мы должны искать и держаться за союзников…", — сказал Порошенко в ходе выступления на военном параде, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Он выразил надежду, что политические силы будут придерживаться европейских принципов политической борьбы.

"Я уверен в том, что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в границах европейских стандартов, цивилизованных отношений власти и оппозиции, чтобы враг не смог подорвать нас изнутри", — сказал Порошенко.

Украина 24 августа отмечает 26-ю годовщину независимости страны. В этот день в Киеве проходит военный парад, в котором принимают участие военные расчеты стран НАТО, на торжествах также присутствуют главы оборонных ведомств девяти стран, в том числе США и Великобритании.