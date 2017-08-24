ТБИЛИСИ, 24 авг – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что приветствует предложение российской стороны об оказании помощи в тушении пожара в лесу близ Боржоми.

Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако коалиция "Грузинская мечта", пришедшая к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвала одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Эта же политическая сила одержала победу на парламентских выборах в 2016 году.

"Хочу особо отметить тему относительно России, так как этот вопрос стал предметом активных рассуждений на протяжении последних дней. Россия выразила готовность оказать помощь. Думаем, что это предложение надо приветствовать. У нас большая ответственность перед населением, именно исходя из высокого уровня ответственности, в тех условиях, когда между нами с Россией существуют трудные отношения, такое предложение надо приветствовать", – сказал Квирикашвили журналистам в Боржоми, его заявление транслировали грузинские телекомпании.

Премьер добавил, что в существующих условия не было необходимости в предложенной помощи.

"Прошлой ночью ситуация в Боржомском ущелье оставалась сложной, однако к утру спасательным и пожарным службам удалось взять ситуацию под контроль. В связи с этим на данном этапе нет необходимости в дополнительной технической авиационной помощи со стороны других государств", — заявил премьер.

В тушении трех главных очагов пожара в Боржомском лесу участвуют несколько сотен пожарных и спасателей, а также вертолеты и спецтехника из Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Белоруссии. Помощь в тушении пожара, по данным грузинских властей, предлагали также США, Германия, Румыния, Греция и Россия. При этом премьер Грузии заявил, что в помощи российской стороны "в нынешних условиях нет необходимости". Депутат парламента от "Альянса патриотов" Ада Маршания раскритиковала действия грузинских властей, которые отказались от помощи российской стороны.