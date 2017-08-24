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В мире

Порошенко надеется вернуть Донбасс и Крым политико-правовым путем

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (238)
11:0824.08.2017
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© Фото : пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : пресс-службы президента Украины

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженной политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма.

Автомобили полиции в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
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"Мы исходим из мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма", — сказал Порошенко в четверг перед военным парадом по случаю Дня независимости Украины, отметив при этом, что Киев готов "дать жесткий военный отпор" в случае наступления на свои позиции в Донбассе.

День независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Празднование третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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В Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПраздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.Участники праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Праздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.Участники запускают шары на праздничном мероприятии Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМассовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.Участники представления во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Массовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.Возложение венка и цветов во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.Участники праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГубернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.Участники представления во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкУчастники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.Участники танцевального флешмоба Севастопольский вальс, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкУчастники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЕе написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.Участницы праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ее написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.Участник митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
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