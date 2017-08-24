БРЮССЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Организатор терактов в Испании имам Абдельбаки эс-Сати, находясь в Бельгии, "несколько раз пытался завербовать здесь будущих террористов", утверждает в четверг газета Derniere heure.

По ее данным, предпринятая, в частности, имамом попытка получить доступ к прихожанам мечети в городе Дигем в провинции Фламандский Брабант окончилась неудачей. Администрация храма отказала Эс-Сати, поскольку имам не предоставил доказательств, что он не имеет уголовного прошлого.

Как пишет издание, в бельгийском городе Вервье проживали родственники Эс-Сати, и во время поездок в Бельгию он регулярно останавливался там у своего двоюродного брата.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*.

Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.