В ДНР заявили, что силовики более 30 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В среду контактная группа по Украине согласовала так называемое "школьное" перемирие в Донбассе с 25 августа.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 33 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.