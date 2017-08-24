В ДНР заявили, что силовики более 30 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 33 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.