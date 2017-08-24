Число жертв тайфуна "Хато" в Китае возросло до 16

ПЕКИН, 24 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Число жертв тайфуна "Хато" ("Тяньгэ" — кит.), который в среду днем обрушился на юг КНР, увеличилось до 16 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 270 раненных.

Мощнейший в этом году в Китае тайфун "Хато" в среду днем достиг побережья города Чжухай в провинции Гуандун, а также специальных административных районов Гонконг и Макао.

Тайфун, который уже значительно ослаб, переместился из провинции Гуандун в Гуанси-Чжуанский автономный район. По прогнозам синоптиков, в четверг сильные дожди и шквалистый ветер до 10 баллов ожидаются также в провинциях Гуйчжоу, Юньнань и Сычуань.

Тайфун вызвал серьезные нарушения транспортной системы всего юга страны, остановлено движение по нескольким высокоскоростным железнодорожным веткам, в том числе по ветке Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг, Сямэнь-Шэньчжэнь.

Сильные ливни и порывы ветра привели к обрушению зданий, падению деревьев, обрыву линий связи и электропередач. Из-за сильных волн пострадали мосты и морские порты в Гонконге и Шэньчжэне.