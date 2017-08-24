МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может ввести ограничения на выдачу виз гражданам четырех государств. Соответствующая инициатива уже поступила на рассмотрение в Госдепартамент, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, речь идет о странах, власти которых отказываются сотрудничать с Вашингтоном в области депортации: не принимают выдворенных из США лиц или затягивают процедуру их приема.

"Госсекретарь проводит беседы с представителями этих стран. Мы хотим, чтобы они подчинились и забрали своих граждан", — рассказал каналу чиновник из Госдепа.

По данным The Washington Times, речь идет о Камбодже, Эритрее, Гвинее и Сьерра-Леоне.

Борьба с нелегалами была одним из главных предвыборных обещаний Трампа. С момента избрания его на пост президента из США выслали свыше 167 тысяч иностранцев-нелегалов, в основном граждан Мексики.

Накануне власти США прекратили выдачу иммиграционных виз россиянам. Процедура возобновится 1 сентября, однако теперь визу можно будет получить только в американском посольстве в Москве. Ранее визы могли выдавать и консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.