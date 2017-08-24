В Турции автобус врезался в опору моста

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Не менее пяти человек погибли в результате аварии автобуса в Турции, передает телеканал Haberturk со ссылкой на спасателей.
По данным канала, автобус, следовавший из Измира в Анкару, врезался в опору моста рано утром в четверг на трассе Эскишехир-Анкара в 52 километрах от столицы около населенного пункта Баллыкуюмджу.
Спасатели продолжают оказывать помощь раненым. Канал сообщает о "большом числе" пострадавших.
Ankara-Eskişehir yolunda yolcu otobüsü kaza yaptı! Olay yerinden kareler… https://t.co/3mLq8ihPsE pic.twitter.com/v0vu7OVall— Habertürk (@Haberturk) 24 августа 2017 г.