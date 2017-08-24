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В мире

В США прошел розыгрыш лотереи Powerball на сумму $758 миллиона

09:0624.08.2017
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© AP Photo / Alex BrandonМужчина покупает лотерейный билет Powerball. Архивное фотоМужчина покупает лотерейный билет Powerball. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Выигрышный билет американской лотереи Powerball с джек-потом в 758,7 миллиона долларов куплен в штате Массачусетс, точное место не называется, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей лотереи.

Только в одном проданном перед розыгрышем билете совпали все выигрышные номера — 6, 7, 16, 23, 26, 4, отмечает агентство. Имя обладателя выигрыша, одного из самых крупных за всю историю лотереи, пока не известно.

Розыгрыши Powerball проходят в 42 штатах США, в столичном округе Колумбия и на Виргинских островах. Крупнейший джекпот в лотерее Powerball в размере 1,6 миллиарда долларов был разыгран в январе 2016 года, три выигрышных билета были куплены во Флориде, Калифорнии и Теннесси.

Ажиотажный спрос на лотерейные билеты Powerball
© AFP 2017 / Mark RalstonРанее сообщалось, что билет-победитель был куплен в штате Калифорния. По словам представителей лотереи, еще два выигрышных билета были проданы в штатах Флорида и Теннесси.Лотерея Powerball максимальный выигрыш которой на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов
© AFP 2017 / Mark Ralston
Ранее сообщалось, что билет-победитель был куплен в штате Калифорния. По словам представителей лотереи, еще два выигрышных билета были проданы в штатах Флорида и Теннесси.
© AP Photo / Rich PedroncelliКак отмечается, в лотерее участвуют даже жители тех шести американских штатов, в которых она не проходит: они отправляются в приграничные города соседних штатов, где и покупают билеты.Женщина с лотерейными билетами Powerball максимальный выигрыш которой на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Как отмечается, в лотерее участвуют даже жители тех шести американских штатов, в которых она не проходит: они отправляются в приграничные города соседних штатов, где и покупают билеты.
© AFP 2017 / Kena BetancurИмена людей, которым повезло купить счастливые билеты, пока не сообщаются.Мужчина покупает лотерейный билет Powerball максимальный выигрыш которой на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов
© AFP 2017 / Kena Betancur
Имена людей, которым повезло купить счастливые билеты, пока не сообщаются.
© AP Photo / John LocherПредставители лотереи утверждают, что объемы продаж билетов в последние дни стали рекордными. По их данным, к середине дня среды этот показатель превышал 130 миллионов долларов.Очередь за лотерейными билетами Powerball максимальный выигрыш которой на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов
© AP Photo / John Locher
Представители лотереи утверждают, что объемы продаж билетов в последние дни стали рекордными. По их данным, к середине дня среды этот показатель превышал 130 миллионов долларов.
© AP Photo / John BazemorePowerball считается одной из самых популярных лотерей в США. Она разыгрывается в 44 штатах, а также в столице страны — Вашингтоне, в Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах.Мужчина проверяет лотерейные билеты Powerball максимальный выигрыш которой на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов
© AP Photo / John Bazemore
Powerball считается одной из самых популярных лотерей в США. Она разыгрывается в 44 штатах, а также в столице страны — Вашингтоне, в Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах.
© AP Photo / Alex BrandonНынешний джекпот стартовал 7 ноября 2015 года с суммы в 40 млн долларов. С тех пор в течение 19 тиражей никому так и не удалось победить.Мужчина покупает лотерейный билет Powerball максимальный выигрыш которой на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов
© AP Photo / Alex Brandon
Нынешний джекпот стартовал 7 ноября 2015 года с суммы в 40 млн долларов. С тех пор в течение 19 тиражей никому так и не удалось победить.
© AP Photo / Brynn AndersonВероятность выигрыша в Powerball оценивается как 1 к 292 миллионам.Мужчина покупает лотерейный билет Powerball максимальный выигрыш которой на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов
© AP Photo / Brynn Anderson
Вероятность выигрыша в Powerball оценивается как 1 к 292 миллионам.
© AFP 2017 / Kena BetancurПобедителям лотереи придется выплатить государству почти 40% выигрыша в качестве налогов помимо собственных налогов штата.Люди покупают лотерейные билеты Powerball максимальный выигрыш которой на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов
© AFP 2017 / Kena Betancur
Победителям лотереи придется выплатить государству почти 40% выигрыша в качестве налогов помимо собственных налогов штата.
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