МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бразилия готова предоставить политическое убежище бывшему генеральному прокурору Венесуэлы Луисе Ортеге Диас, бежавшей в Колумбию и объявленной властями своей страны в международный розыск, заявил глава бразильского МИД Алоизиу Нунес.

"Она знает, что Бразилия предлагает ей убежище. Она знает, что в случае необходимости, так как это общеизвестный случай политического преследования, ей немедленно будет предоставлено (убежище – ред.),", — приводит слова Нунеса новостной портал Infobae.

Отвечая на вопрос о том, ищет ли Ортега Диас возможности получить убежище в США, Нунес ответил, что бывший генпрокурор Венесуэлы дала понять, что хочет остаться в Южной Америке.

Ортега Диас бежала из Венесуэлы после того как Верховный суд постановил задержать ее мужа по обвинению в вымогательстве. На прошлой неделе супруги прибыли в Колумбию, откуда экс-глава генеральной прокуратуры выехала в Бразилию.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный прокурор Венесуэлы заявила, что располагает многочисленными доказательствами коррумпированности правительства страны и президента Николаса Мадуро.