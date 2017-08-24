СМИ рассказали о недовольстве Трампа санкциями против России

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частных беседах с сенаторами выражал недовольство законопроектами, связанными с РФ, пишет издание Politico со ссылкой на несколько источников.
Представитель сенатора подтвердила, что разговор Трампа с Коркером имел место, охарактеризовав его как "продуктивную беседу по поводу рассмотрения части законопроекта, касающегося санкций в отношении России".
Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно.
Предусмотрены и ограничительные меры в отношении лиц, инвестирующих более 10 миллионов долларов или способствующих таким инвестициям, если данные вложения помогают Российской Федерации приватизировать государственные активы с целью незаконного обогащения чиновников правительства РФ, их семей и близких.