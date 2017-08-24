СМИ рассказали о недовольстве Трампа санкциями против России

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частных беседах с сенаторами выражал недовольство законопроектами, связанными с РФ, пишет издание Politico со ссылкой на несколько источников.

В разговоре с сенатором-республиканцем Бобом Коркером (штат Теннесси) в конце июля Трамп назвал законопроект об антироссийских санкциях неконституционным и заявил, что он может навредить его службе в качестве президента. "Он был явно расстроен", — сообщил изданию один из источников.

Представитель сенатора подтвердила, что разговор Трампа с Коркером имел место, охарактеризовав его как "продуктивную беседу по поводу рассмотрения части законопроекта, касающегося санкций в отношении России".

Кроме того, 7 августа состоялся телефонный разговор Трампа с республиканским сенатором от штата Северная Каролина Томом Тиллисом, который был одним из авторов законопроекта, призванного запретить президенту увольнять спецпрокурора по делу о так называемом "российском вмешательстве" Роберта Мюллера. Как сообщил источник, Трамп был недоволен инициативой и не хотел, чтобы ее приняли.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно.

При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток — 2". Кроме того, закон сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (в данный момент это 30 дней и 90 дней соответственно).

Предусмотрены и ограничительные меры в отношении лиц, инвестирующих более 10 миллионов долларов или способствующих таким инвестициям, если данные вложения помогают Российской Федерации приватизировать государственные активы с целью незаконного обогащения чиновников правительства РФ, их семей и близких.