В Китае шум туристов может нарушить работу установки по поиску инопланетян

ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Способность Китая превращать в туристический аттракцион любое крупное сооружение может сыграть крайне негативную роль, когда речь идет о научных экспериментах, так, шум, создаваемый миллионами туристов, может нарушить работу 500-метровой тарелки-радиотелескопа, расположенной в горах провинции Гуйчжоу для поиска внеземных форм жизни.

Как пишет издание South China Morning Post , тарелку-радиотелескоп FAST, который на данный момент является крупнейшим в мире телескопом в своем классе, за первые 6 месяцев 2017 года посетили более 4 миллионов туристов, это достаточно много по оценкам специалистов, и создаваемый посетителями шум может сказаться на точности получаемых данных.

Радиотелескоп был сооружен в отдалённом горном районе уезда Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. На данный момент это самый дорогой астрономический проект Китая, он обошелся бюджету в 1,2 миллиарда юаней (180 миллионов долларов). Газета сообщает, что FAST сотрудничает с проектом российского предпринимателя Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску разумной внеземной жизни во Вселенной с бюджетом в 100 миллионов долларов.

Он был построен для того, чтобы помочь ученым лучше понять Вселенную, но прежде всего обнаружить и зафиксировать пульсары и межзвездные сигналы внеземных источников. Такие цели требуют, чтобы тарелка-радиотелескоп находилась в тихом изолированном месте, однако число туристов, которых привлек научный объект, постепенно изменяет окружающую его среду не в лучшую сторону.

По информации властей уезда, до конца этого года телескоп могут посетить около 10 миллионов туристов, почти столько же, сколько посещают Великую Китайскую стену.

По данным местных СМИ, посещающие телескоп туристы за полгода пополнили казну уезда на 4,6 миллиарда юаней (690 миллионов долларов). Отмечается, что в ближайшие месяцы начнется строительство двух скоростных трасс к телескопу из столицы провинции города Гуйан. За последнее время в маленьком городе близ телескопа открылось более 40 отелей и 100 ресторанов, чтобы обслуживать растущий поток туристов.

Однако то, что хорошо для туризма, не всегда благотворно для науки. Директор Пекинского планетария Чжу Цзинь отметил, что место для телескопа было выбрано не случайно в столь отдаленном и изолированном районе, однако активизация там человеческой деятельности увеличит электромагнитное загрязнение. По его мнению, простого решения возникшей проблеме нет, необходим компромисс с обеих сторон.