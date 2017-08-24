ТОКИО, 24 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Народный комитет в защиту мира КНДР обнародовал заявление, которое было озвучено на центральном телевидении КНДР, с осуждением совместных учений США и Южной Кореи, в котором маневры были названы "играми с огнем над ядерным пороховым складом".

"Мы не просто наблюдаем за безрассудными играми с огнем над ядерным пороховым складом. Мы со всей силой ответим на открытое проявление враждебности", — говорится в заявлении, которое приводит телеканал NHK

Кроме того, КНДР обнародовала фотографию, на которой изображен жизнерадостно обсуждающий что-то с военными лидер страны Ким Чен Ыен, а за спинами его собеседников хорошо видна панель с надписью "Баллистическая ракета подводных лодок "Пуккысон-3" ("Полярная звезда-3"). Как считает японская телекомпания, в фотографии заложен намек на разработку новой ракеты подводных лодок – испытания "Пуккысон-2" прошли в феврале этого года.

В июле КНДР провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, после чего Совет безопасности ООН ввел новые санкции против этой страны. Затем последовал обмен резкими заявлениями между КНДР и США, что привело к еще большей эскалации напряженности на полуострове. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США пообещал, что если что если КНДР "сделает что-то с Гуамом, то с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". Затем лидеры двух стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрил это высказывание.

В то же время в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian" (UFG), которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта. Это может вновь накалить обстановку.