Японская школа отменила поездку на остров Гуам из-за угроз КНДР

ТОКИО, 24 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Школа в японский префектуре Ойта отменила поездку старшеклассников на остров Гуам из-за угроз КНДР провести пуск четырех баллистических ракет в этот район, сообщило агентство Киодо.
"Принимая во внимание безопасность школьников и беспокойство их родителей было принято решение отменить поездку", — приводит агентство слова представителя школы.
В июле Пхеньян провел два испытания, как утверждается, межконтинентальных баллистических ракет, а затем пригрозил продемонстрировать свои возможности пуском сразу четырех ракет, которые должны упасть в море в 30-40 километрах от острова Гуам. Там у США размещены две военные базы, в которых КНДР усматривает угрозу для своей безопасности.