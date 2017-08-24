Японская школа отменила поездку на остров Гуам из-за угроз КНДР

ТОКИО, 24 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Школа в японский префектуре Ойта отменила поездку старшеклассников на остров Гуам из-за угроз КНДР провести пуск четырех баллистических ракет в этот район, сообщило агентство Киодо.

Школа отменила планировавшуюся на октябрь учебную поездку на Гуам после угроз со стороны КНДР провести пуск четырех баллистических ракет в район 30-40 километров от побережья. Как сообщает агентство, это первый случай, когда ситуация вокруг КНДР повлияла на учебный процесс.

"Принимая во внимание безопасность школьников и беспокойство их родителей было принято решение отменить поездку", — приводит агентство слова представителя школы.

По данным министерства образования, всего 12 школ из 9 японских префектур планировали поездки на Гуам в сентябре-ноябре.

В июле Пхеньян провел два испытания, как утверждается, межконтинентальных баллистических ракет, а затем пригрозил продемонстрировать свои возможности пуском сразу четырех ракет, которые должны упасть в море в 30-40 километрах от острова Гуам. Там у США размещены две военные базы, в которых КНДР усматривает угрозу для своей безопасности.