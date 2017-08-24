В Южном Китае 12 человек погибли из-за тайфуна "Хато"

ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Обрушившийся в среду на Южный Китай тайфун "Хато" ("Тяньгэ" — кит.) унес жизни 12 человек, сообщает Центральное телевидение КНР в четверг.

Тайфун затронул жизни людей в специальных административных районах Китая Макао и Гонконге, провинциях Гуандун и Фуцзянь.

Наибольшее число жертв тайфуна зарегистрировано в Макао, согласно последним данным местных властей, погибли 8 человек, 153 госпитализированы.

Правительство города Чжухай в своем микроблоге Weibo сообщило о двух погибших. В городе разрушены 275 домов, прямой экономический ущерб к настоящему моменту уже составил 5,5 миллиардов юаней (825 миллионов долларов).

Два человека погибли в результате разгула стихии в городе Чжуншань в китайской провинции Гуандун.

Жертв в Гонконге удалось избежать, однако в больницы города были доставлены 120 человек с различными травмами.

Тайфун вызвал серьезные нарушения транспортной системы всего юга страны, остановлено движение по нескольким высокоскоростным железнодорожным веткам, в том числе по ветке Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг, Сямэнь-Шэньчжэнь.

По данным за среду, аэропорт города Чжухай отменил 247 внутренних и международных рейсов, аэропорт Шэньчжэня отменил 298 рейсов, 44 были задержаны. Воздушная гавань Макао отменила 55 рейсов, аэропорт Гонконга был затронут сильнее остальных, здесь отменено 365 рейсов, задержаны 37.

Сильные ливни и порывы ветра привели к обрушению зданий, падению деревьев, обрыву линий связи и электропередач. Из-за сильных волн пострадали мосты и морские порты в Гонконге и Шэньчжэне.

В четверг утром, по мере продвижения тайфуна вглубь страны и его ослабления, были отменены сигналы штормовой опасности. В среду власти Гонконга впервые за пять лет ввели высший уровень штормовой опасности.

По предварительным подсчетам, прямой материальный ущерб от разгула стихии в Гонконге достигает 8 миллиардов гонконгских долларов (1,02 миллиарда долларов США).