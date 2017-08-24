МЧС направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью

Грузовой автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

Грузовой автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. МЧС России направило в Донбасс 68-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости в четверг утром в пресс-службе министерства.

"В 04.00 из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехала колонна МЧС, которая везет около 750 тонн гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в составе груза — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература для подготовки к новому учебному году

В дороге колонна разделится на две: одна проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. И только после этого они пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины около 69,5 тысяч тонн гуманитарных грузов.