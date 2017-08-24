ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Телекомпания CNN со ссылкой на источники утверждает, что советник президента США Рик Дирборн в прошлом году предпринимал попытку устроить встречу представителей предвыборного штаба Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

CNN заявляет, что в июне прошлого года Дирборн, который теперь является заместителем главы аппарата Белого дома, отправил представителям штаба короткое письмо. Теперь этим документом заинтересовались конгрессмены, ведущие так называемое "расследование по РФ".

Как утверждает CNN, в сообщении Дирборн указывал на некоего человека, который "хотел провести встречу высокопоставленных представителей Трампа с Путиным". Подчеркивается, что вместо имени этого человека в письме фигурировало, что он из "WV". Один из источников телекомпании расшифровал это как штат Западная Виргиния (West Virginia). "Неизвестно, что это за человек, чего он или она хотел и действовал ли Дирборн по запросу", — заявляет телеканал.

Один из источников также сообщил, что в письме Дирборн скептически высказывался по поводу встречи.

Телекомпания утверждает, что Дирборн принимал активное участие в организации одной из предвыборных речей Трампа по внешней политике в апреле прошлого года в Вашингтоне. Также заявляется, что на этой речи присутствовал в том числе и бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.

Белый дом отказался комментировать ситуацию. "Мы не собираемся комментировать документы, которые потенциально попали в прессу через утечки", — сказала его представитель Сара Сандерс.

Ранее американские СМИ сообщали, что другой советник Трампа — Джордж Пападопулос — якобы пытался в прошлом году устроить встречу Путина и Трампа.