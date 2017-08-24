ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Телекомпания CNN со ссылкой на источники утверждает, что советник президента США Рик Дирборн в прошлом году предпринимал попытку устроить встречу представителей предвыборного штаба Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как утверждает CNN, в сообщении Дирборн указывал на некоего человека, который "хотел провести встречу высокопоставленных представителей Трампа с Путиным". Подчеркивается, что вместо имени этого человека в письме фигурировало, что он из "WV". Один из источников телекомпании расшифровал это как штат Западная Виргиния (West Virginia). "Неизвестно, что это за человек, чего он или она хотел и действовал ли Дирборн по запросу", — заявляет телеканал.
Один из источников также сообщил, что в письме Дирборн скептически высказывался по поводу встречи.
Белый дом отказался комментировать ситуацию. "Мы не собираемся комментировать документы, которые потенциально попали в прессу через утечки", — сказала его представитель Сара Сандерс.
Ранее американские СМИ сообщали, что другой советник Трампа — Джордж Пападопулос — якобы пытался в прошлом году устроить встречу Путина и Трампа.