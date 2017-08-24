В Греции обрадовались провалу антикоммунистического форума в Эстонии

АФИНЫ, 24 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Антикоммунистический форум в Эстонии провалился, его декларацию подписали лишь восемь стран, и это позитивное событие для Европы, считают в правящей в Греции партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА.
Министр юстиции, прозрачности и прав человека Греции Ставрос Контонис отказался участвовать в этом антикоммунистическом форуме. По его мнению, подобная инициатива возрождает климат холодной войны, противоречит ценностям ЕС и приравнивает коммунизм к нацизму, что недопустимо. Контонис заявил, что историю нельзя фальсифицировать, а исторические факты и события определили Советскую армию как освободителя Европы и нацистских концлагерей, как спасителя от ужасов Холокоста. Некоторые греческие политики заявили, что Греция стала единственной страной ЕС, отказавшейся ехать на конференцию, и это может привести к ее изоляции.
"Изоляция. Форум завершился изданием декларации, которую подписали представители следующих стран: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Хорватия, Венгрия, Чехия и Словакия", — написала генеральный секретарь по делам транспарентности и прав человека Мария Яннакаки на своей странице в Facebook, опубликовав и ссылку на документ.
Яннакаки написала также, что эстонский депутат Оудекки Лооне (Oudekki Loone) в письме Контонису выразила "благодарность и уважение за решение не присутствовать на отвратительном съезде".
По ее словам, попытки косвенно оправдать нацистский режим и нацистскую идеологию присутствуют в нынешней политической жизни Эстонии. Лооне заметила, что ее собственное решение отпраздновать 9 мая как день победы союзных войск во Второй мировой войне вызвало ярость многих журналистов и политиков.
"Оно также вызвало и волну поддержки. Поэтому позвольте мне заверить вас, что Эстония не является нацистской страной и что здесь, как и везде, нацисты и симпатизирующие им – меньшинство", — говорится в письме.
Форум осудила и Прогрессивная партия трудового народа Кипра АКЕЛ.
"Антикоммунистический бред эстонского президентства открывает опасный путь для Европы", — говорится в заявлении. АКЕЛ отмечает, что в Эстонии, как и в других государствах-членах ЕС, признают героями нацистских пособников, и в то же время сносят антифашистские памятники Второй мировой войны и запрещают компартии.