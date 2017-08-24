В Греции обрадовались провалу антикоммунистического форума в Эстонии

АФИНЫ, 24 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Антикоммунистический форум в Эстонии провалился, его декларацию подписали лишь восемь стран, и это позитивное событие для Европы, считают в правящей в Греции партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА.

В среду в Таллине прошла международная конференция "Наследие преступлений коммунистических режимов в Европе XXI века", организованная в рамках председательства Эстонии в Евросоюзе. Итоговую декларацию поддержали лишь представители восьми стран. При этом власти Эстонии не уточняют, сколько из 28 стран ЕС участвовали в конференции.

Министр юстиции, прозрачности и прав человека Греции Ставрос Контонис отказался участвовать в этом антикоммунистическом форуме. По его мнению, подобная инициатива возрождает климат холодной войны, противоречит ценностям ЕС и приравнивает коммунизм к нацизму, что недопустимо. Контонис заявил, что историю нельзя фальсифицировать, а исторические факты и события определили Советскую армию как освободителя Европы и нацистских концлагерей, как спасителя от ужасов Холокоста. Некоторые греческие политики заявили, что Греция стала единственной страной ЕС, отказавшейся ехать на конференцию, и это может привести к ее изоляции.

"Неудача конференции в Эстонии позитивна для Европы. Те, кто в конечном итоге изолируют себя, являются его (форума) сторонниками", — прокомментировала официальный представитель СИРИЗА Рания Свингу в микроблоге в Twitter итоги форума.

"Изоляция. Форум завершился изданием декларации, которую подписали представители следующих стран: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Хорватия, Венгрия, Чехия и Словакия", — написала генеральный секретарь по делам транспарентности и прав человека Мария Яннакаки на своей странице в Facebook, опубликовав и ссылку на документ.

Яннакаки написала также, что эстонский депутат Оудекки Лооне (Oudekki Loone) в письме Контонису выразила "благодарность и уважение за решение не присутствовать на отвратительном съезде".

"Ваше решение напомнило об истинных европейских ценностях и дало силу всем тем, кто обеспокоен ростом климата холодной войны, всем тем, кто не забывает историю и кто знает, что социализм и свобода могут не только ассоциироваться, но что социализм необходим для свободы", — говорится в письме Лооне, депутата парламента Эстонии, члена комитета обороны и комитет по европейским делам.

По ее словам, попытки косвенно оправдать нацистский режим и нацистскую идеологию присутствуют в нынешней политической жизни Эстонии. Лооне заметила, что ее собственное решение отпраздновать 9 мая как день победы союзных войск во Второй мировой войне вызвало ярость многих журналистов и политиков.

"Оно также вызвало и волну поддержки. Поэтому позвольте мне заверить вас, что Эстония не является нацистской страной и что здесь, как и везде, нацисты и симпатизирующие им – меньшинство", — говорится в письме.

"Форум является позором, но я уверена, что придет будущее, когда подобные события больше не будут организованы. Вы просто помогли этому будущему наступить немного раньше", — заключила эстонский депутат.

Форум осудила и Прогрессивная партия трудового народа Кипра АКЕЛ.

"Антикоммунистический бред эстонского президентства открывает опасный путь для Европы", — говорится в заявлении. АКЕЛ отмечает, что в Эстонии, как и в других государствах-членах ЕС, признают героями нацистских пособников, и в то же время сносят антифашистские памятники Второй мировой войны и запрещают компартии.