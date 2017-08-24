Инцидент в Роттердаме не связан напрямую с терактами в Каталонии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Предупреждение испанских властей, после которого полиция Нидерландов отменила концерт американской рок-группы в Роттердаме, напрямую не связано с терактами в Барселоне и Камбрильсе на прошлой неделе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в судебных органах.

В среду вечером Полиция Нидерландов отменила концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме из-за "террористической угрозы". Как заявил мэр города Ахмед Абуталеб, недалеко от концертного зала полиция остановила фургон с испанскими номерными знаками, в котором находилось несколько газовых баллонов. По его словам, водитель транспортного средства был задержан и направлен на допрос. Мэр подтвердил, что концерт американской рок-группы был отменен после предупреждения от испанской полиции. Какую именно информацию предоставили испанские власти, он не уточнил.

Как сообщил агентству источник, испанские власти направили предупреждение нидерландским коллегам после продолжавшегося некоторое время расследования, которым занимались представители Гражданской гвардии. Собеседник агентства подчеркнул, что оно не имело отношение к терактам в Каталонии.

Посольство США в Нидерландах рекомендовало американцам воздержаться от пребывания в районе происшествия.