ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса на Украину открывает для Вашингтона возможность начать поставки Киеву смертоносного оружия, заявил в среду американский сенатор Джон Маккейн.
Он отметил, что поставки оружия послужат обеспечению стабильности и "являются необходимыми для мира".
Сенатор также заявил, что президент США Дональд Трамп предпринял первый "существенный шаг" по сдерживанию РФ, введя против нее новые санкции.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.