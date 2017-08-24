Посольство подтвердило российское гражданство девятилетнего мальчика в США

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Генконсульство РФ в Сан-Франциско подтверждает, что девятилетний мальчик и его погибшие родители являются гражданами России, сообщили в пресс-службе посольства РФ.

"Генконсульство Российской Федерации в Сан-Франциско подтверждает принадлежность (ребенка – ред.) и его погибших родителей к российскому гражданству", — отметили в миссии.

Там подчеркнули, что "дальнейшие комментарии по обстоятельствам данного дела и предпринимаемым шагам по защите интересов российского ребенка будут исходить от сотрудников Генерального консульства в Сан-Франциско"

Американское издание Los Angeles Times сообщило, что полиция Лос-Анджелеса застрелила 48-летнего Константина Морозова, подозреваемого в похищении своего девятилетнего сына после убийства матери мальчика. Как отметили в полиции, ребенок в настоящее время находится в безопасности.

По данным издания, около 18.45 вечера 22 августа сотрудники полиции вступили в контакт с Константином Морозовым, когда тот покидал дом друга в Энкино (район Лос-Анджелеса) со своим сыном.