Число погибших при крушении судна в Бразилии увеличилось до десяти человек

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Число погибших в результате крушения пассажирского судна на Амазонке в северной части Бразилии увеличилось до десяти человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что жертвами кораблекрушения стали семь человек, около 40 остаются пропавшими без вести.

"Поиски продолжаются на воде и под водой. Это труднодоступная территория, одно из трех направленных (в район происшествия) судов используется как центр связи", — заявил представитель спасательной службы Аугусто Лима.

По данным местных СМИ, кораблекрушение парома Comandante Ribeiro произошло утром в среду между городами Порту-ди-Мос и Сенадор-Жозе-Порфирио. На борту судна находилось 70 пассажиров и членов экипажа. Ранее сообщалось, что в ходе поисковой операции властям удалось спасти 25 человек, однако по уточненным данным, спасены только 15 человек.