Число погибших при крушении судна в Бразилии увеличилось до десяти человек

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Число погибших в результате крушения пассажирского судна на Амазонке в северной части Бразилии увеличилось до десяти человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
"Поиски продолжаются на воде и под водой. Это труднодоступная территория, одно из трех направленных (в район происшествия) судов используется как центр связи", — заявил представитель спасательной службы Аугусто Лима.
По данным местных СМИ, кораблекрушение парома Comandante Ribeiro произошло утром в среду между городами Порту-ди-Мос и Сенадор-Жозе-Порфирио. На борту судна находилось 70 пассажиров и членов экипажа. Ранее сообщалось, что в ходе поисковой операции властям удалось спасти 25 человек, однако по уточненным данным, спасены только 15 человек.