Генконсульство проверяет данные об инциденте с мальчиком в Лос-Анджелесе

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Генконсульство РФ в Сан-Франциско проверяет информацию о проживающем в США 9-летнем мальчике, чей отец убил жену и был застрелен полицией, выясняет принадлежность ребенка к российскому гражданству, сообщил РИА Новости пресс-атташе генконсульства Максим Гончаров.

"Генконсульство Российской Федерации в Сан-Франциско в курсе произошедшего, выясняет обстоятельства и проводит проверку принадлежности (мальчика — ред.) к гражданству России", — сообщил Гончаров.

В свою очередь, в посольстве РФ сообщили, что запросили госдепартамент США "об обстоятельствах дела с участием предположительно российских граждан, а также о текущем местоположении ребенка".

Американское издание Los Angeles Times сообщило, что полиция Лос-Анджелеса застрелила 48-летнего Константина Морозова, подозреваемого в похищении своего 9-летнего сына после убийства матери мальчика.