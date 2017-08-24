КАИР, 24 авг — РИА Новости. Причиной смерти посла России в Судане Миргаяса Ширинского, скончавшегося в среду вечером, могла стать проблема с сердцем, об этом РИА Новости сказал пресс-секретарь посольства Сергей Коняшин.
Ранее официальный представитель полиции Хартума полковник Хасан ат-Тиджани заявил РИА Новости о том, что посол России в Судане умер во время плавания в бассейне, а его смерть наступила по естественным причинам.
Ранее в среду министерство иностранных дел Судана сообщило о смерти посла России в Хартуме Миргаяса Ширинского.