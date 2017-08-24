МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Вывод российских миротворцев из Приднестровья спровоцирует начало войны в регионе, заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат организации письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных. Согласно распространенному документу, правительство страны "просит передать пункт повестки дня, озаглавленный̆ "Полный̆ вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова", на рассмотрение пленарного заседания Генеральной̆ Ассамблеи".

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

"Мир на нашей земле обеспечивают миротворческие силы, прежде всего — Российской Федерации. И если убрать миротворцев, будет война. По решению Конституционного суда Молдовы эти земли признаются оккупированными. А значит, можно применить военную силу. Тирасполь выступает за сохранение миротворцев — это тема для нас необсуждаемая. Без мнения приднестровского народа такие решения принимать нельзя. Без миротворцев здесь будет война. Кто желает вывода миротворцев, тот хочет войны", — заявил Вадим Красносельский газете "Известия".

По его мнению, подобные действия Кишинева не имеют ничего общего с намерениями сохранить мир в регионе, а нынешнее обращение к ООН является "издевкой судьбы и истории".

По его словам, главная международная организация "зациклена на демократическом централизме", то есть выслушивает только "признанные стороны конфликтов, а непризнанные — нет". "Если бы на трибуне ООН выслушали нашу позицию, то и мнение, возможно, у многих поменялось", — подчеркнул Красносельский.

Ранее инициативу правительства Молдавии прокомментировал и президент республики Игорь Додон, назвав ее "пустым пиар-ходом" и "пусканием пыли в глаза"; вместо этого он предложил кабмину сосредоточиться на восстановлении доверия между Тирасполем и Кишиневом.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией