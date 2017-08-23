В Грузии сообщают о новых очагах возгорания в Боржомском лесу

ТБИЛИСИ, 23 авг – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что в среду из-за ветра появились новые очаги возгорания в Боржомском лесу, однако ситуация контролируемая.

Лес у курортного города Боржоми горит уже четвертый день. Сначала огонь смогли локализовать, однако позже появились новые очаги возгорания. В тушении главных очагов пожара в Боржомском лесу участвуют несколько сотен пожарных и спасателей, вертолеты и самолет для помощи в борьбе с огнем направили Азербайджан, Турция, Армения и Белоруссия.

"Несмотря на наши позитивные ожидания, во второй половине дня климатические условия ухудшились, поднялся сильный ветер, поэтому усилились несколько очагов. На данный момент ситуация поддается контролю, населению не грозит опасность… Мы приобрели определенную аппаратуру для живой силы, чтобы обеспечить тушение очагов возгорания. Чрезвычайный штаб будет работать в течение всей ночи, к утру будет видна более ясная картина", — заявил Квирикашвили в эфире телекомпании "Имеди".

Ранее в среду католикос-патриарх всея Грузии Илия II призвал всех усиленно молиться в связи со стихийными бедствиями.

Помощь в тушении пожара, по данным грузинских властей, предлагали США, Германия, Румыния, Греция и Россия. Премьер Грузии накануне заявил, что в помощи российской стороны "в нынешних условиях нет необходимости".

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