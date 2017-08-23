На Украине намерены ужесточить правила въезда для россиян, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Киевские власти собираются ужесточить правила въезда в страну для граждан России. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве и Верховной раде Украины.

Попасть на территорию Украины россияне смогут лишь по биометрическому паспорту. Также въезжающим придется заполнить специальную анкету на украинском или английском языках на сайте МИД страны.

В данной анкете необходимо будет сообщать о себе такие личные данные, как профессия и место работы. Кроме того, потребуется указать цель поездки и населенные пункты, которые россиянин захочет посетить.

По словам источников издания, планируется, что уведомлять украинскую сторону нужно будет за месяц до поездки, однако в экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, может быть сделано исключение. Визовый режим при этом вводиться не будет.

Правительство Украины примет решение о нововведениях в ближайшее время, возможно, до первого сентября.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире радио Sputnik заявил, что возможные меры по ужесточению въезда — "обходной маневр" Киева. "Украинцы сначала хотели ввести визовый режим, но поняли, что наткнутся на меры такого же характера со стороны России, что повлияет на людей, которые работают в России. И решили предпринять такой обходной маневр с биометрическими паспортами", — объяснил он.

Украинские власти стремятся любой ценой свести к минимуму контакты между простыми гражданами двух стран, уверен Калашников. "К этому двигались, прекратив сначала связи в промышленности, в сельском хозяйстве, теперь добрались и до людей, чтобы не видели, не знали, не чувствовали, не говорили и не общались. А все остальное доделает пропаганда", — сказал депутат.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, меры по ужесточению правил въезда в страну, которые могут ввести на Украине, означают фактическое установление визового режима. Россия ответит на эти шаги Киева, что больно ударит по бюджетам простых украинцев, заявил Пушков.

Глава СБУ Василий Грицак в среду заявил, что поддерживает введение визового режима между странами. "Со страной, с которой мы ведем войну, должен быть визовый режим", — заявил он, добавив, однако, что это его личная позиция.

Разговоры о введении Киевом визового режима с РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.