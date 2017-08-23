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В мире

На Украине намерены ужесточить правила въезда для россиян, сообщили СМИ

23:3523.08.2017
(обновлено: 23:37 23.08.2017)
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© AFP 2017 / Sergei SupinskyФлаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото.Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото.
© AFP 2017 / Sergei Supinsky

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Киевские власти собираются ужесточить правила въезда в страну для граждан России. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве и Верховной раде Украины.

Автомобиль на пропускном пункте Гоптовка на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Козлов
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МИД пообещал зеркально ответить, если Киев введет визовый режим для россиян

Попасть на территорию Украины россияне смогут лишь по биометрическому паспорту. Также въезжающим придется заполнить специальную анкету на украинском или английском языках на сайте МИД страны.

В данной анкете необходимо будет сообщать о себе такие личные данные, как профессия и место работы. Кроме того, потребуется указать цель поездки и населенные пункты, которые россиянин захочет посетить.

По словам источников издания, планируется, что уведомлять украинскую сторону нужно будет за месяц до поездки, однако в экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, может быть сделано исключение. Визовый режим при этом вводиться не будет.

Правительство Украины примет решение о нововведениях в ближайшее время, возможно, до первого сентября.

Знак на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Депутат ГД: изменение правил въезда россиян на Украину — "обходной маневр"

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире радио Sputnik заявил, что возможные меры по ужесточению въезда — "обходной маневр" Киева. "Украинцы сначала хотели ввести визовый режим, но поняли, что наткнутся на меры такого же характера со стороны России, что повлияет на людей, которые работают в России. И решили предпринять такой обходной маневр с биометрическими паспортами", — объяснил он.

Украинские власти стремятся любой ценой свести к минимуму контакты между простыми гражданами двух стран, уверен Калашников. "К этому двигались, прекратив сначала связи в промышленности, в сельском хозяйстве, теперь добрались и до людей, чтобы не видели, не знали, не чувствовали, не говорили и не общались. А все остальное доделает пропаганда", — сказал депутат.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, меры по ужесточению правил въезда в страну, которые могут ввести на Украине, означают фактическое установление визового режима. Россия ответит на эти шаги Киева, что больно ударит по бюджетам простых украинцев, заявил Пушков. 

Как должна ответить Россия, если Украина ужесточит правила въезда?
Результаты

  • 38.3%

    Ввести визовый режим

  • 43.3%

    Принять зеркальные меры

  • 18.4%

    Никак, не стоит поддаваться на провокации
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Глава СБУ Василий Грицак в среду заявил, что поддерживает введение визового режима между странами. "Со страной, с которой мы ведем войну, должен быть визовый режим", — заявил он, добавив, однако, что это его личная позиция.

Разговоры о введении Киевом визового режима с РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Маклай Главкин на кинозалеDnepr1404
Dnepr1404, и это правильно,только перед этим не забудьте забрать назад к себе из России всех укрозробитчан и запретить им ездить в Россию,уж они будут вам так благодарны за проявленную заботу)))
00:04
24.08.2017
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Иван Иванов
Люди без рода и племени, стыда и совести - вот и весь комментарий. Думаю, знаете о ком.
00:09
24.08.2017
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