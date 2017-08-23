Полиция исключает версию покушения на российского посла в Судане

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полиция исключает версию покушения на посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского, найденного мертвым у себя в резиденции в среду, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что посол России в Судане Миргаяс Ширинский скончался в своей резиденции, расположенной в суданской столице Хартум. Эту информацию подтвердил МИД РФ.

Офицер полиции Судана сообщил агентству, что, по предварительным результатам расследования, версия "умышленного убийства посла" не рассматривается.

По словам полицейского, посол "скончался во время того, как плавал в своем бассейне".