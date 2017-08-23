В госдепе рассказали, чем вызвана пауза в выдаче виз США россиянам

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Пауза в выдаче виз США россиянам не является "ответной мерой" Вашингтона, а вызвана сокращением персонала, заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Мы не предпринимаем ответные меры в отношении России в каком-либо виде. Этого не происходит", — сказала она на брифинге.
Как отметила Науэрт, "к сожалению, нам пришлось сократить численность сотрудников наших миссий в России". "Это касается и сотрудников консульств. Поэтому мы должны были сделать паузу в выдаче виз россиянам, которые хотят приехать в США", — заявила она.
В то же время представитель госдепартамента заверила, что выдача виз возобновится. "Но процесс будет идти медленнее, поскольку у нас стало меньше людей, занимающихся выдачей виз", — сказала она. Как подчеркнула Науэрт, "главная работа наших консульских сотрудников заключается в обеспечении американских граждан". По ее словам, "российская сторона знала об этом и могла предполагать, что произойдет".
Ранее в МИД РФ заявляли, что проблемы с оформлением виз в США связаны с недостаточной эффективностью работы визовых подразделений представительств Соединенных Штатов в России.
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работников дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.