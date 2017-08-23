Концерт группы из США в Роттердаме отменили из-за террористической угрозы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полиция Нидерландов отменила концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме из-за "террористической угрозы", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

"Полиция достаточно серьезно восприняла эту информацию, и после обсуждения с организаторами было решено отменить мероприятие", — сообщила полиция.

Ранее причина отмены мероприятия не сообщалась. По данным телеканала NOS, на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах.

Концертный зал, где должна была выступать группа, рассчитан на тысячу человек, однако пока не известно, был ли аншлаг.