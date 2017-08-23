В госдепе выразили обеспокоенность ухудшением демократии в Камбодже

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. США обеспокоены ухудшением демократических прав в Камбодже, заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

"Правительство США крайне обеспокоено ухудшением демократического климата в Камбодже за последние недели. Два месяца назад Камбоджа получила широкое признание за проведение прозрачных, мирных местных выборов. За последние два месяца, однако, достижения были омрачены проблематичными действиями правительства", — сообщила Науэрт.

В частности, по ее словам, правительство Камбоджи притесняет деятельность "Национального демократического института" (NDI), а также ряда СМИ, включая Cambodia daily, Voice of America, и Radio free Asia.

Представитель госдепа отметила, что США обеспокоены свободой слова в этой стране и продолжат посылать этот сигнал правительству Камбоджи.