США пока не решили, поставлять ли Украине летальное вооружение

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. США пока еще не приняли решение, поставлять ли на Украину летальные виды вооружения, как просит об этом Киев, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Что касается программы (поставки) вооружений, то никакого решения не принято. Мы ничего не исключаем в плане этого конкретного вопроса", — заявила Науэрт на брифинге.

Она также сообщила, что в настоящее время в Киеве находится спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Кроме того, в Киев в среду прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

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