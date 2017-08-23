В госдепе назвали условия восстановления финансовой поддержки Египта

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Выделение США финансовой помощи Египту зависит от прогресса в развитии демократии в стране, заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

Представитель госдепа подтвердила, что США приняли решение отложить перевод дополнительных 195 миллионов долларов Египту из-за неспособности страны достичь прогресса в соблюдении прав человека и демократических норм.

По ее словам, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон общался со своим египетским коллегой, поэтому для Каира данное решение не стало неожиданностью. "Мы рассматриваем Египет в качестве ключевого партнера США. Мы привержены укреплять наши двусторонние отношения с Египтом, но мы решили, что в интересах США сделать исключение в интересах национальной безопасности", — сказала Науэрт.

В частности, доступ к 195 миллионам будет закрыт до тех пор, пока США "не увидят прогресса в развитии демократии".

В Каире ранее сообщили, что решение Вашингтона отказать в предоставлении Египту финансовой помощи будет иметь негативные последствия для отношений и сотрудничества двух стран.

По мнению американских чиновников, это решение отражает желание США продолжить сотрудничество в области безопасности, а также неудовлетворение позицией Каира в отношении гражданских свобод, в частности, новым законом, регулирующим деятельность НКО.