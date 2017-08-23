МИД Судана соболезнует в связи со смертью посла России Ширинского

КАИР, 23 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Судана в среду вечером выпустило заявление с соболезнованиями в связи со смертью посла России в Хартуме Миргаяса Ширинского.

© Фото : МИД России Миргаяс Ширинский

"Министерство иностранных дел скорбит по послу Миргаясу Ширинскому, который прилагал дружеские и искренние усилия для развития привилегированных отношений между двумя странами и народами в различных сферах", — приводится в заявлении МИД североафриканской республики.

Как сообщается в заявлении, посол России умер в своей резиденции, расположенной в суданской столице.