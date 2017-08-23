Небензя: большинство в СБ ООН против изменения мандата миссии в Ливане

ООН, 23 авг — РИА Новости. Инициатива США об изменении мандата миссии ООН в Ливане не находит большой поддержки в Совете Безопасности ООН, рассказал журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В среду СБ ООН обсудил работу Вооруженных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которые размещаются на юге страны с 2006 года для наблюдения за выполнением режима прекращения огня с Израилем. Франция намерена представить резолюцию о продлении действующего мандата миссии еще на год. При этом заместитель постоянного представителя Франции при ООН не исключила "каких-то изменений в тексте резолюции". Однако ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила о намерении добиваться изменения мандата, чтобы военнослужащие ООН приняли ряд мер в отношении ливанской группировки "Хезболлах", которую США считают террористической.

После заседания в среду Хейли раскритиковала силы ВСООНЛ за то, что ситуация "ситуация на юге Ливана стала гораздо более опасной". "Мы призываем членов Совета Безопасности присоединиться к нам и сделать реальный шаг, чтобы миротворческая миссия ВСООНЛ стала сильнее, и вместе с нами выступить против террористических сил в Ливане и регионе", — заявила постпред.

Небензя по итогам встречи СБ отметил, что большинство членов СБ "поддержали продление мандата в нынешнем виде".

"У нас нет никаких оснований ставить под вопрос мандат ВСООНЛ, о чем мы открыто заявили на консультациях. Я полагаю, что это многие разделили", — отметил Небензя.

По его словам, золотое правило каждой миротворческой операции — учитывать мнение принимающей стороны. "Ливан не просит об изменении мандата, и мы должны руководствоваться этим", — сказал Небензя журналистам.

Мандат миссии ООН истекает 31 августа.