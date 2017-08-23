МИД РФ подтвердил информацию о кончине российского посла в Судане

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. МИД России подтверждает информацию о кончине посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД Судана сообщило, что посол РФ в Хартуме найден мертвым в своей резиденции в столице страны.

"С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", — сказали в МИД.