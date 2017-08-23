МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Посол России в Судане Миргаяс Ширинский найден мертвым в своей резиденции в столице страны Хартуме.

В МИД России сообщили, что дипломат скончался 23 августа, обстоятельства его смерти пока неизвестны. Агентство Франс-Пресс со ссылкой на полицию сообщает, что версия покушения не рассматривается.

МИД Судана выразил соболезнования в связи со смертью дипломата. В ведомстве отметили, что Ширинский "прилагал дружеские и искренние усилия для развития привилегированных отношений между двумя странами и народами".

Миргаяс Ширинский родился в 1954 году, в 1977 году окончил МГИМО и сразу поступил на дипломатическую службу. Он работал как в центральном аппарате министерства, так и за рубежом. В 2010 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Российскую дипмиссию в Судане Ширинский возглавлял с 2013 года.