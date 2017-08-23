Министр обороны США обсудил в Турции "пагубное влияние Ирана в регионе"

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил на встречах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром обороны Нуреттином Джаникли Сирию, Ирак и "пагубное влияние Ирана", говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Пентагона.

"Это была первая встреча между министром Джаникли и министром Мэттисом. Они обсудили необходимость дальнейшего открытого и честного диалога, важность территориальной целостности Сирии и Ирака, а также обеспокоенность пагубным влиянием Ирана в регионе", — говорится в сообщении.

Позже Мэттис встретился с Эрдоганом и обсудил "региональную стабильность и стратегию", сообщили в Пентагоне. Министр обороны США также "обсудил законную обеспокоенность Турции в области безопасности", но Пентагон не говорит, в чем именно заключается эта обеспокоенность.

До Турции Мэттис посетил Ирак, а затем отправится на Украину.