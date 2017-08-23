МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американское посольство в Москве обещает делать все возможное, чтобы студенты из России смогли вовремя получить визу для учебы в США, сообщил заместитель главы дипмиссии США в РФ Энтони Годфри.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работников дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

"Очень много студентов ездит в Соединенные Штаты для обучения. Мы определяем специальный блок вместе в сентябре, чтобы они могли получить свои визы для учебы в Соединенных Штатах. Мы знаем, что очень много студентов уже определили, что они хотят учиться в Штатах, и я бы хотел всем сказать, что будем стараться организовать, чтобы эти студенты могли закончить свою учебу", — сказал Годфри в интервью радио "Коммерсант FM".