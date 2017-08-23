Трамп заявил о серьезном прогрессе в борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о серьезном прогрессе, которого удалось добиться в борьбе с терроризмом.

"Мы добились серьезного прогресса в борьбе с терроризмом", — сказал он, выступая в штате Невада.

Президент США, в частности, напомнил, что "около месяца назад удалось выдавить боевиков "Исламского государства"* (ИГ*, террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) из (иракского города — ред.) Мосул".

Трамп также отметил, что удалось существенно ограничить влияние боевиков в интернете. Он также подчеркнул, что США "больше не будут использовать своих военных для строительства демократии в мире".

Речь американского лидера, которую транслирует телеканал CNN, посвящена широкому кругу вопросов, прежде всего, связанных с ветеранами американских вооруженных сил.

Власти Ирака в начале июля официально объявили о победе над боевиками ИГ* в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

* Террористическая организация, запрещенная в России.