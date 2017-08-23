Переговоры о мире на Украине в 2017 году (337)

МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в зоне конфликта в Донбассе с 25 августа, на этот раз оно приурочено началу учебного года.

Встреча в Минске прошла после состоявшихся накануне телефонных переговоров "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция и Украина), по итогам которых лидеры четырех стран поддержали ожидаемое перемирие.

Срок перемирия, объявленного ранее контактной группой на период сбора урожая, истекает 31 августа.

"Школьное" перемирие

"Контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что "школьное" перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно", — заявил журналистам полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны переговоров обязались предпринять необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в свете поддержки (решения о перемирии — ред.) лидеров "нормандской четверки" от 22 августа 2017 года подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года", — сказал Сайдик журналистам, зачитывая заявление по итогам переговоров.

Он подчеркнул, что "стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня".

"С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату", — добавил спецпредставитель ОБСЕ, выразив надежду, что выраженная лидерами стран "нормандского формата" поддержка новому перемирию будет способствовать его соблюдению сторонами конфликта.

От перемирия — к политике

Подводя итоги предыдущего перемирия, спецпредставитель ОБСЕ заявил, что благодаря этому решению "это лето не было таким горячим, как мы боялись".

Полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Денис Пушилин выразил надежду, что режим прекращения огня поможет перейти к политическому урегулированию. "Надеемся, "учебное" перемирие будет способствовать укреплению стабильности в регионе и позволит перейти к урегулированию политических вопросов", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Однако участникам подгруппы по политическим вопросам в среду нечем было похвастаться: стороны так и не смогли преодолеть противоречия, которые сдерживают прогресс политического урегулирования конфликта.

"Несмотря на прямые указания "нормандской четверки" о том, что минский формат… остается основной рабочей площадкой, представители Украины продолжают ожидать неких более четких поручений и сигналов для начала работы", — сообщила и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, представители Киева пытаются свести работу подгруппы "к теоретическим дискуссиям и предлагают для этого, например, приглашать экспертов на каждое заседание, не имея к ним конкретных вопросов".

При этом, как напомнил полпред РФ, в октябре 2017 года истекает трехлетний срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.

"Особый статус — основа минских соглашений. Поэтому, во-первых, российская делегация ставит вопрос о пролонгации данного закона. Во-вторых, саботаж Киевом вопроса введения этого закона в действие по "формуле Штайнмайера" тормозит выполнение минских соглашений в целом. Мы не раз подчеркивали, что сложно решать другие вопросы без прогресса в политическом урегулировании", — сказал Грызлов.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Никонорова отметила, что политическое урегулирование в Донбассе будет невозможно в случае окончания срока действия закона об особом статусе, который принят, но не введен в действие киевскими властями.

Новые зоны и старые проблемы

Полпред России также обратил внимание, что Киев по-прежнему саботирует разведение сил в районе Станицы Луганской.

"На ряде участков линии размежевания СММ ОБСЕ длительное время не фиксирует случаев применения оружия. Это относится и к району Станицы Луганской, где уже в который раз ОБСЕ фиксирует периоды тишины, превышающие установленное количество дней. Несмотря на это, разведение сил на этом участке не состоялось, хотя с момента первого соглашения о разведении сил в этом районе скоро будет год", — заявил Грызлов.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

Между тем Сайдик сообщил, что участники переговоров продолжили обсуждение вопроса о создании новых зон безопасности в Донбассе.

"Также продолжалось обсуждение вопросов разведения сил и средств у Станицы Луганской и новых зон (безопасности — ред.). Рабочая группа (по безопасности — ред.) уделила внимание вопросам защиты жизненно важной гражданской инфраструктуры", — сообщил дипломат.

При этом он не стал уточнять, где именно могут появиться новые зоны безопасности. "Назвать точные места было бы преждевременно", — пояснил Сайдик.

Прогресса в подготовке к обмену пленными нет



Сайдик заявил также, что пока нельзя говорить о продвижении вперед по вопросу обмена пленными.

"Трудно сказать, был ли сегодня прогресс. Думаю, что обсуждение этого вопроса (подготовки к обмену пленными — ред.)… очень сложная тема, связанная с судьбами людей. Здесь надо действовать со всей ответственностью. Говорить сегодня о конкретном продвижении в этом вопросе — к сожалению, я не могу этого сказать", — заявил он.

Грызлов также подчеркнул, что по-прежнему вызывает недоумение затягивание вопроса об освобождении удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". "Контактная группа в основном сверила списки удерживаемых. Но проведению обмена препятствует отсутствие на Украине действующего закона об амнистии участников событий на Донбассе", — добавил он.

Киев же ожидаемо обвинил в отсутствии прогресса представителей самопровозглашенных республик.

"Их представители хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям в Донбассе", — написала на своей странице в Facebook Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда ДНР Пушилина, заявила, что представители Киева затягивают обмен пленными.

"Украинская сторона продолжает затягивать процесс обмена пленными. Дискуссия в подгруппе по гуманитарным вопросам продолжает вращаться вокруг вопроса, что же означает "всех на всех". Для нас вполне понятно, что "все" означает "все", а вот украинская сторона продолжает деление списков на обмен на отдельные подгруппы и категории", — написала Талакина на своей странице в Facebook.