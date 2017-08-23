Депутат Рады заявил, что глава Минфина Украины работает на Россию

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский заявил, что министр финансов Украины Александр Данилюк работает на Российскую Федерацию.
В среду сайт телеканала "112 Украина" сообщил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко намерен требовать отставки Данилюка, обвинив его в том, что зарплаты прокуроров с сентября повышаться не будут.
Ранее на сайте единого реестра судебных решений Украины было обнародовано определение, согласно которому Генпрокуратура расследует уголовное дело по подозрению Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Суд также поручил налоговикам провести проверку деятельности главы минфина. Сам Данилюк отверг обвинения правоохранителей и заявил, что все налоги платил исправно.