Пушков прокомментировал возможное ужесточение правил въезда на Украину

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Меры по ужесточению правил въезда на Украину для россиян, которые, по данным СМИ, готовят в Киеве, означают фактическое введение визового режима с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, Россия неизбежно ответит на подобный шаг Киева. "Это минус пара миллиардов долларов для семейных бюджетов украинцев", — написал он в Twitter.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве и Верховной раде сообщила, что Киев намеревается ужесточить правила въезда на Украину для россиян.

Попасть на Украину будет возможно лишь по биометрическому паспорту, кроме того, необходимо будет заполнить анкету на сайте МИД страны. В ней россиянам придется на украинском или русском языке указать такие личные данные, как профессия и место работы, а также сообщить цель поездки и населенные пункты, которые въезжающий планирует посетить. В перспективе уведомлять украинские власти о посещении страны придется за месяц, за исключением экстренных случаев.

По данным издания, правительство Украины может принять решение о введении новых правил в ближайшее время.