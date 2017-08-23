ООН расследует обстоятельства авиаудара коалиции по гостинице в Йемене

ООН, 23 авг — РИА Новости. ООН расследует обстоятельства авиаудара сил саудовской коалиции по гостинице в Йемене, однако пока не может подтвердить данные о жертвах атаки, сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы видели сообщения об ударе по отелю вблизи Саны, видели сообщения о большом количестве жертв, но мы не можем подтвердить это. В управлении верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН) сообщили, что расследуют инцидент", — сказал он.

Дюжаррик подчеркнул, что "любая атака на мирных жителей неприемлема".

Ранее лояльное повстанцам-хуситам агентство SABA сообщило, что более 70 человек погибли или ранены в результате авиаударов международной коалиции в Йемене в среду, не уточнив число погибших.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.